شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 طبقًا لأخر تحديثات الموارد البشرية

نتعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 حيث تم الإعلان من خلال وزارة الموارد البشرية السعودية عن إدخال الكثير من التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي، ويتم منح هذا الضمان إلى عدد من الفئات السعودية التي تكون أشد احتياجًا، ولا تقدر على تحمل تكاليف وأعباء الحياة بمفردها، حيث توفر لهم الحكومة مبالغ من الدعم، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على هذا الدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن جميع الخدمات التي تخص الضمان الاجتماعي، تم نقلها إلى منصة الدعم والحماية الإلكترونية، ويتم استقبال الطلبات الجديدة للتسجيل من خلال إنشاء حساب على المنصة عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى منصة الدعم عبر الضمان الاجتماعي.

كتابة رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور.

الضغط بالموافقة على كل الأحكام والشروط.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

سوف تظهر الصفحة الرئيسية، ويتم طلب كتابة بيانات في الملف الموحد، ومنها بيانات المسكن، المعالين، بيانات الدخل الشهري، الأملاك، وغيرها من بيانات.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لابد أن يكون المستفيد لديه الجنسية السعودية.

أن يون مقيم بصورة دائمة في المملكة.

لابد أن يقوم بتقديم كل الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على المعاش.

أن يتم التقديم للحصول على المعاش من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت.

يجب أن يقل الحد الأدنى للأسرة عن الحد الأدنى للحصول على المعاش.

الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من معاش الضمان المطور، وتتمثل هذه الفئات في التالي:

الغير قادرين على العمل سواء بسبب كبر السن، أو المرض، أو الإعاقة.

أسر المدمنين.

الأسرة التي توفى بها الأب.

زوجة الغائب أو الضائع.

الزوجة التي قام الزوج بهجرها.

وقامت وزارة التنمية البشرية بإطلاق الرابط الجديد، وهو الذي يتمكن من خلاله الأفراد من التسجيل في المعاش الاجتماعي المطور ويهدف النظام الجديد بجميع التعديلات التي تم إجرائها عليه، يهدف إلى التأكد من وصول الدعم إلى الفئات التي تكون أشد احتياج من غيرها، وتم تفعيل الرابط الجديد لاستقبال الطلبات الجديدة للدعم.