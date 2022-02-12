عاجل- ألمانيا لرعاياها: غادروا أوكرانيا فورًا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم، قالت وزارة الخارجية الألمانية: "إذا كنتم مقيمين الآن فى أوكرانيا، تحققوا إذا كان وجودكم ضرورى، على نحو حتمى. وإذا لم يكن، غادروا على الفور".

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن "التوترات تصاعدت بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الماضية بسبب الوجود المكثف وتحركات وحدات عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية"، مؤكدة أنه "لا يمكن استبعاد نزاع عسكرى".

وتأتى تحذيرات الخارجية الألمانية فى أعقاب تحذيرات الحكومة الأمريكية من هجوم روسى وشيك، حيث طلبت "الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ولاتفيا وإستونيا"، ودول أخرى، من رعاياها مغادرة أوكرانيا.

ووفقًا للخارجية الألمانية، فمن المقرر نقل القنصلية العامة الألمانية فى دنيبرو إلى لفيف، ليتمكن الموظفون من العمل بعيدًا عن خط التماس بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا فى شرق أوكرانيا.