السويد ترفض الانضمام إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بالسويد، كارين فالينشتين، إن الوضع حول أوكرانيا لم يؤثر على قرار بلادها بخصوص الانضمام إلى الناتو، مشددة على أن السويد لا تسعى للانضمام إلى الحلف، بل تركز فقط على التعاون معه.





وقالت وزيرة الخارجية السويدية: "فى مثل هذا الموقف، يعد الاستقرار والقدرة على التنبؤ فى غاية الأهمية أكثر من أى وقت مضى، ولقد تم تحديد سياستنا الأمنية، ونريد أن نكون شريكًا جيدًا وقويًا للناتو، لكننا لا نتطلع للانضمام إليه". ومنذ أشهر، يتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، حيث يعمل الناتو على تكثيف وجوده فى أوروبا الشرقية، لكن روسيا كذبت هذه المزاعم جملة وتفصيلاً.

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