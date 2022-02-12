شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 خطوات تقديم الاعتراض على معاش الضمان hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يبحث الآلاف من راغبي الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، يبحثون عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443، وطريقة وخطوات تقديم الاعتراض على معاش الضمان إلكترونياً، وهذا ما سوف نتناوله من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، كما سنوضح لكم رابط تسجيل الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية منصة الضمان.

يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من دعم الضمان، بحيث يشمل فئات لم تكن مشمولة من قبل في نظام الضمان القديم، كما أن من مميزات النظام المطور العمل على تحويل المستفيدين القادرين على العمل من مجرد متلقي للدعم إلى شخص قادر على الإنفاق على نفسه وأسرته، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية، ومن خلال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل حتى يجدوا فرصة عمل مناسبة لهم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

يجب أن يكون المستفيد من دعم الضمان سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك فئات سوف نذكرها لاحقاً. أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. أن يقل دخل الفرد أو الأسرة المستحقة للدعم عن الحد الأدنى المحتسب بمعاش الضمان. الالتزام التام بجميع الشروط التي طلبتها وزارة الموارد البشرية الخاصة بالتعليم والصحة. يجب على القادرين على العمل التسجيل في منصات العمل المعتمدة وجدية الحصول على فرصة عمل مناسبة. تقديم كافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة للجهات المختصة للنظر فيها والتأكد من أحقية المتقدم للحصول على الدعم. ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور ومراكز الإيواء.

خطوات تقديم الاعتراض على معاش الضمان إلكترونياً

يحق للمستفيد من دعم الضمان تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa، ويكون ذلك بعد اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب الدخول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور.

النقر على الملف الشخصي الخاص بالمستفيد.

تقديم وتوفير كافة البيانات اللازمة حسب كل حالة.

النقر على “تقديم الطلب” وبعدها يتم النظر في الاعتراض من قبل اللجنة المختصة وسيصلك إشعار بالنتيجة.

الفئات المستثناة من شرط الجنسية

استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور ثلاث فئات من شرط الجنسية، وهذه الفئات هي زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته ولها أولاد سعوديون بشرط أن يكونوا مقيمين داخل المملكة، ثانياً أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي ويشترط ثبوت الزواج بمستند رسمي، الفئة الثالثة هي الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ولهم بطاقات تنقل بشرط تقديم ما يثبت الإعاقة وأن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.