نظام نور التعليمي تسجيل دخول نتائج الطلاب 1443

تفاصيل نظام نور التعليمي تسجيل دخول هو النظام الذي يدخل إليه الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلاله يمكنهم الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية، ومنها متابعة ولي الأمر للمستوى التعليمي الخاص بالطالب، متابعة تقييمه، الحصول على النتائج الخاصة، وكذلك التقديم للطلاب في مرحلة رياض الأطفال، والمرجلة الابتدائية، وغيرها من العديد من الخدمات، ونوفر لكم عبر الفقرات التالية الكثير من التفاصيل حول نظام نور.

نظام نور التعليمي تسجيل دخول

نظام نور التعليمي من أهم الأنظمة التي تم إنشائها من خلال وزارة التعليم السعودية، وتحرص الوزارة على زيادة عدد الخدمات التي يحتوي عليها النظام، ويتمكن الطلاب، وأولياء الأمور، وكافة المعلمين والإداريين من الاستفادة من هذا النظام، ويتم تسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى نظام نور التعليمي.

الضغط على تسجيل عضو جديد.

كتابة اسم المستخدم، رقم الهوية.

كتابة رمز التحقق، الضغط على التالي.

الضغط على كلمة بحث.

الانتقال إلى البريد الإلكتروني، والضغط على الرابط الموجود به.

كتابة كلمة المرور الجديدة، الدخول إلى الحساب والبدء في الاستفادة من كل الخدمات.

كيف أطلع نتائج الطلاب

يستطيع ولي الأمر أن يحصل على النتيجة الخاصة بالطالب من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة نور الإلكترونية.

الضغط على خيارات.

تسجيل الدخول للطالب، وكتابة بياناته مع التأكد من صحتها.

سوف تصل إليك رسالة بها رمز التحقق، اكتبه واضغط على تسجيل الدخول.

سوف تظهر أمامك مجموعة من الاختيارات، اضغط على نتائج الطلاب المستجدين.

حدد المرحلة الدراسية، واكتب رقم الهوية الخاص بالطالب.

سوف تظهر أمامك النتيجة الخاصة به.

خدمات نظام نور

يوفر نظام نور الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يستفيد منها الطلاب، أولياء الأمور، وكذلك المعلمين، ومن أهم هذه الخدمات ما يأتي: