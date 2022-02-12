«انحطاط إنسانى وأخلاقى».. طالبان تندد بسرقة واشنطن لأموال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - كشفت حركة طالبان المتشددة فى أفغانستان، أمس الجمعة، عن أن واشنطن وضعت يدها على 7 مليارات دولار من أصول المصرف المركزى الأفغانى، منددة بما ارتكبته الولايات المتحدة، وواصفة ذلك الإجراء بأنه "سرقة" تعكس "انحطاطًا أخلاقيا" لدى الولايات المتحدة.





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