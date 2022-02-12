ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022 استعلم عن النتيجة بالخطوات

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022، التي يبحث عنها الكثير من الطلاب الملتحقين بالصف الثالث في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 وأيضا أولياء الأمور بالبحث على النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية لمعرفة درجاتهم والاطمئنان على مستويات أبناءهم التعليمية وهذا لأهمية هذه المرحلة التعليمية والتي من دورها تكون البوابة الناقلة للمرحلة التعليمية التالية وهى الثانوية باختلاف الفئة سواء كانت ثانوية عامة أو ثانوية مهنية أو غيرها حيث يحدد المجموع ألأحمالي الخاص بنتيجة الصف الثالث الاعدادى الواجهة التالية في الثانوية بناء على التنسيق المختلف سنويا طبقا للرغبات ونسب ومعدلات النجاح، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم من خلال المديريات التي تمثلها في المحافظات انه سوف يتم اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية تباعا بعد الانتهاء من مرحلة أعمال الرصد وتقدير الدرجات، وسوف نستعرض طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022 استعلم عن النتيجة بالخطوات

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الاعدادى عن طريقة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2021، وذلك للاستعداد لها خاصة بعدما أعلنت مدريات التربية والتعليم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية عن احتمالية طرح النتيجة في الأسبوع الحالي، ولمعرفة طريقة معرفة النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية 2022 لمحافظة القاهرة يرجى متابعة الخطوات الأتية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022/2021

ازداد البحث في الأيام والساعات القليلة الماضية عن كيفية إيجاد والاستعلام عن الطريقة الخاصة بمعرفة نتيجة الصف الثالث في مرحلة الشهادة الاعدادية، وهو الأمر الذي أثار الطلاب وأيضا أولياء الأمور لمعرفة نتيجة أبناءهم، وقد أوضح الأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن الإعلان صدور النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية في يوم الخميس الموافق 10 من شهر فبراير 2022، وذلك بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبنسبة نجاح وصلت إلي 73.2% حيث كان أجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان 186068 وقد حضر منهم 183066 طالبا أما عن اللين نجحوا فقد بلغو 133301 طالبا.

ولمعرفة طريقة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس يجب متابعة الخطوات الأتية جيدا:

يتم أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة المحافظة الالكترونية. يتم الدخول على نتيجة الشهادة الاعدادية. أدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. وأخيرا تظهر النتيجة أمامكم.

وفى النهاية قد أوضحنا في المقال الطريقة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022.