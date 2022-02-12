قسطه بـ0% فائدة.. شروط وخطوات تقسيط جوال iphone 13 pro max من زين عبر الراجحي 2022

كيفية شراء جوال iphone 13 pro max من زين السعودية والاستفادة من العرض المقدم حتى 30 سبتمبر 2022، فشركة زين من أشهر شركات الاتصالات على مستوى المملكة، وتقوم الشركة بتقديم العديد من الخدمات في مجال الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى عروض تقسيط الجوالات، وتحرص الشركة في عروضها المقدمة، أن تقوم بطرح أحدث إصدارات الهواتف، ولهذا قامت الشركة بطرح هاتف “أيفون 13 برو ماكس”، ضمن عروض التقسيط ب0% فائدة، وقد دعت الشركة جميع عملائها للإسراع واغتنام الفرصة قبل انتهاء مدة العرض.

كيفية شراء جوال iphone 13 pro max من زين السعودية

وكانت الشركة قد كشفت عن طرحها هاتف آيفون 13 برو ماكس في فروعها بالتقسيط بدون أي فوائد، وقالت الشركة أن هذا العرض متاح لعملاء مصرف الراجحي ممن يحملون البطاقة الائتمانية الخاصة بالمصرف، ويمكن طلب العرض من خلال متاجر زين المنتشرة بجميع أنحاء المملكة أو من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط متجر موقع زين الرسمي. قم باستخدام بطاقة الراجحي الائتمانية في أي متجر من المتاجر التابعة لزين. الحد الأدنى المسموح به 1000 ريال قم بتحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل. التقسيط متاح على فترات 6 أو 12 شهر. يمكنك الاستفادة من العرض حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022. يُمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج تساهيل عبر موقع الراجحي.

نظام تقسيط 0%

يقدم مصرف الراجحي لجميع عملاء البنك من خلال برنامج تساهيل 0%، إمكانية تلبية جميع احتياجات العميل، سواء تنسيق المنزل أو شراء الأجهزة الإلكترونية أو حتى تقسيط الجوال، كما يقدم البرنامج للعملاء خيارات الذهاب في رحلة مع العائلة وكذلك الحصول على الرعاية الصحية في أفضل المراكز حول العالم، كل هذا بشروط بسيطة تسمح للعميل بالانضمام للبرنامج والاستفادة من المميزات الرائعة التي يتم تقديمها.

وبحسب ما كشفه البنك، فإن العميل يمكنه تحويل جميع معاملاته إلى برنامج تساهيل، والدخول في “نظام التقسيط 0%، بكل سهولة، فكل ما هو مطلوب من العميل في تلك الحالة، الاتصال على الرقم 920003344 قبل إصدار كشف الحساب الشهري، وطلب من العملاء تحويل المعاملات إلى برنامج تساهيل، والاستفادة من المزايا الرائعة للبرنامج، كذلك الحصول على الجوالات والأجهزة الإلكترونية بنظام التقسيط وبدون فوائد.