تمويل شخصي إضافي ميسر .. مزايا تمويل الأفراد والمستندات اللازمة

تمويل شخصي إضافي ميسر ، يعتبر التمويل الإضافي من مصرف الإنماء من أهم عمليات التمويل التي يقدمها مصرف الإنماء ، حيث يساعد على تحسين حياة العملاء الحاليين والجدد من خلال توفير التمويل للعملاء الجدد والحاليين بالإضافة إلى التمويل الحالي الذي تم جمعه مسبقًا. وهذا يشمل سداد ما لا يقل عن 20 في المائة من التمويل القديم، حيث يهتم مصرف الإنماء براحة عملائه ، لذا فهو يساعدهم في السعي لتقديم العديد من الخدمات المهمة التي يحتاجونها من خلال وضع بعض الشروط ، حيث يتيح شروط سداد مرنة ، ويدفع حتى 500 ألف مبلغ تمويل ، بعد استكمال المستندات المطلوبة ، يمكن أن يتم إنهاء معاملة التمويل في نفس اليوم.

تمويل شخصي إضافي ميسر والمزايا المتوفرة

تقدم البنوك تمويلاً إضافياً للعملاء لتلبية جميع احتياجاتهم ، ومن أهم مميزات التمويل:

احصل على تمويل فور التأكد من سداد أكثر من 20٪ من التمويل القديم تمويل شخصي مع مراعاة مبادئ الشريعة والتنفيذ الكامل بمبلغ 33.33 يمكن للعملاء الحصول على تمويل بالإضافة إلى التمويل الذي يتم دفعه حاليًا ويضمن دفع المبلغ المتفق عليه يتوفر تمويل يصل إلى 2،500،000 ريال سعودي يمكن تمديد فترة السداد إلى خمس سنوات يعتبر البنك الديون المعدومة إذا توفي الممول يمكن الحصول عليها من قبل المواطنين السعوديين سحب حتى 5000 ريال مقدرة بنسبة 1٪ من التمويل وتسحب كرسوم إدارية متاح بدون رعاة ينطبق على جميع الشركات المساهمة يمكن الحصول على التمويل من الشركات التي توفر دخلاً شهريًا.

كيف اسجل على تمويل الإنماء

يتوجه العميل إلى البنك لملء طلب التمويل من خلال مصرف الانماء

قم بتدوين جميع بياناته الشخصية

قم بتدوين جميع بيانات عمله

ستظهر قائمة بملاحظات الهاتف الشخصية

أضف بريدًا إلكترونيًا

يلاحظ رتبة الوظيفة

حدد المنطقة التي تنتمي إليها.

أوراق التمويل الشخصي الضرورية

يسعى البنك لخدمة العملاء التابعين للبنك ، ويمكن الحصول على التمويل عن طريق تقديم بعض المستندات المصرفية ، بعد الاطلاع على: