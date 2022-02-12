تمويلك في جيبك بعد 30 دقيقة.. كيف تحصل على قرض شخصي من الراجحي 2022

خطوات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي 2022 والاستفادة من خدمات التمويل المقدمة من مصرف الراجحي، فالراجحي من أكبر المصارف بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بتقديم خدماته لقطاع كبير من عملاء البنك، من المواطنين والمقيمين، ولعل أبرز ما يميز الراجحي عن كثير غيره من البنوك، هو أن الراجحي يقوم بتقديم خدماته وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومن خلال عروض التمويل الشخصي، يتيح البنك للعميل إمكانية التقديم والحصول على تمويل شخصي فيما لا يتجاوز ال30 دقيقة، مع إمكانية لتقسيط التمويل على دفعات مريحة بالنسبة للعميل.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي 2022

يقدم مصرف الراجحي لجميع عملائه من المواطنين والمقيمين بالدولة، خدمة التمويل الشخصي، والتي يمكن من خلالها “تجديد آثاث المنزل أو تقسيط مصروفات المدرسة أو حتى الزواج”، ويتيح المصرف للعملاء، الحصول على التمويل بخطوات بسيطة من خلال الآتي:

يمكن التقديم على التمويل من خلال تطبيق الراجحي للهاتف المحمول. أو من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء وتقديم طلب: 8001241222 أو من خلال التوجه لأقرب فرع تابع لمصرف الراجحي أو من خلال تعبئة نموذج طلب التمويل الإلكتروني بالبيانات المطلوبة عبر موقع الراجحي الرسمي.

شروط التمويل الشخصي من الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتقديم خدمة التمويل الشخصي لمختلف عملائه من المواطنين والمقيمين بالمملكة، وفق مجموعة من الضوابط والشروط التي تنظم الخدمة، وأبرزها:

المعايير والأهلية:

الحد الأقصى للعمر المقبول للموظفين 60 سنة “عند سداد آخر قسط” الحد الأقصى للعمر المقبول للمتقاعدين 70 سنة “عند سداد آخر قسط” أن يكون المتقدم موظف لدى إحدى الجهات المعتمدة لدى البنك. الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري للموظف 2000 ريال وبالنسبة للمتقاعد يكون 1900 ريال. الحد الأدنى للدخل المسموح به للمقيم 5 آلاف ريال.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي

وبالنسبة للأوراق والمستندات التي يجب على المتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي تقديمها، فكان البنك قد كشف عنها كالتالي: