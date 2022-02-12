نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن التقديم لالتحاق بالجامعات الأردنية 2022 admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، أنه تم تحديث رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية، وإدخال التخصصات المستحدثة من قبل الوزارة على الموقع حتى تكون جاهزة لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الحكومية وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن العام الدراسي الجديد مقرر له أن يبدأ يوم 27 شباط الجاري، ويجب أن تكون عملية التقديم وإعلان النتائج للالتحاق بالجامعات الحكومية قد تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد.

ناشد السيد ريس ديوان الخدمة المدنية السيد / سامح الناصر، الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الأردنية، أن يبتعدوا عن التخصصات التي ليس لها مجال في سوق العمل الأردني مثل التخصصات التربوية والإنسانية، وطالبهم أن يسجلوا رغبات في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وهي تخصصات التقنية والمهنية.

طريقة التسجيل الإلكتروني في الجامعات الأردنية

الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo .

. في حالة أنه لا يوجد حساب على الموقع قم بإنشاء حساب جديد بالرقم الوطني.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الشهادة الثانوية العامة.

سجل الرغبات بحسب نسبة النجاح الحاصل عليها.

حمل المستندات والوثائق المطلوبة.

قم بدفع قيمة لرسم طلب التقديم إلكترونياً.

ثم إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل.

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن

صرح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الأردني / مهند الخطيب، أطالب الطلاب الابتعاد عن التخصصات التقليدية، التي لا يوجد عليها طلب في سوق العمل، وقال أنه تم أستحداث تخصصات جديدة للطلاب مطلوبة في سوق العمل الأردني، وناشد الطلاب التركيز والدقة في تسجيل البيانات وقال أن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل في الفصل الدراسي الثاني تبلغ 396 تخصص، من إجمالي 554 تخصص كانت متوفرة في الفصل الدراسي الأول.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أكدت وزارة التعليم العالي أنه بعد سريان أمر الدفاع رقم 35، لن يتمكن أي طالب غير حاصل على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا من دخول الجامعة، لذا يجب على الطلاب الغير محصنين المسارعة بأخذ اللقاح قبل بداية الدراسة في الجامعات، ونشرت الوزارة بيان بعدد الطلاب المحصنين وعددهم 42137 طالب وطالبة، بينما الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح يبلغ عددهم 26362 طالب وطالبة.