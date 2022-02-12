هيبى: بريطانيا لن تجلى رعاياها من أوكرانيا إذا اندلعت حرب

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أكد هيبى: "على البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأى وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا مثلما حدث فى الصيف فى أفغانستان، احتمال أى إجلاء عسكرى".
وناشدت الحكومة البريطانية رعاياها، أمس الجمعة، لمغادرة أوكرانيا، حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.
وأوضح وزير الدفاع البريطانى أنه لم يتخذ بعد أى قرار حول الوجود الدبلوماسى البريطانى فى أوكرانيا.
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