السيارة الاسطورية.. سيارة هيونداي i20 موديل 2022 للموسم الجديد بمواصفاتها واسعارها

سيارة هيونداي i20 2022 سيارة عملاقة وتحتل مكانة كبيرة في السوق بعد الإعلان عنها وطرحها في الأسواق، حيث أنها من السيارات المنتشرة في الفترة الأخيرة والتي تتميز بالعديد من الإمكانيات المختلفة لأنها صناعة كورية، حيث قد ظهر الجيل الأول منها في بداية عام 2008 واستمر حتى عام 2014 وقد استمر حتى عام 2020، وقد تتميز بالعديد من المواصفات المختلفة التي تتميز بها السيارة الفخمة بالإضافة إلى إمكانيات مختلفة وتصميم أوروبي مميز وأنيق، وأنظمة أمان حديثة ومتطورة قد تفوق كافة الموديلات في السيارات الأخرى.

السيارة الاسطورية.. سيارة هيونداي i20 موديل 2022 للموسم الجديد

تتميز السيارة بأنها تحتوي على محرك بسعة 1400 لتر وقوة السيارة تصل إلى 100 حصان.

كما أنها تتمتع بعزم دوران يصل إلى 134 رطل.

وبالنسبة إلى المقاسات المختلفة للسيارة فهي تتمتع بطول 2358مم وعرض 1775مم وارتفاع 1450مم.

كما أنها تحتوي على حقيبة مميزة موجودة في السيارة من الخلف واسعة للغاية وتبلغ سعتها 351 لتر.

ارتفاع السيارة من على الأرض مناسب حيث يصل إلى 140 مل.

أسعار فئات سيارة هيونداي i20

تتمتع السيارة بمجموعة مختلفة من الفئات (أربع فئات) في الأسواق المصرية، وقد تتمثل كل فئة منهم بسعر مختلف على حسب الإمكانيات التي تحتوي عليها، وهي:

الفئة الأولى من السيارة تتوفر بسعر 270 ألف جنيها

الفئة الثانية من السيارة هيونداي تتوفر بسعر 290 الف جنيها

والفئة الثالثة تتوفر بسعر 300 ألف جنيها

والفئة الرابع متوفرة بسعر 310 ألف جنيها مصريا.

مميزات سيارة سيارة هيونداي i20