نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd الشروط وطريقة التسجيل في منصة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd 1443 بعد أن تم الإعلان من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استلزام معايير الاستحقاق أو شروط الضمان الاجتماعي الجديد على من يرغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، وأكدت الوزارة على أن نظام الضمان الاجتماعي المطور لم يتوقف على صرف مستحقات مالية للمستحقين فقط، ولكن يتم تصنيف المستحقين بعد صدور قرار القبول والتأهل في الضمان الاجتماعي، وبناءً على ذلك تقوم بتوفير خطة تأهيل وتدريب للمستحق وفق نوعه وحسب ما يتم تحديده من شروط ومؤهلات ولياقة بدنية، ومن خلال المقال يمكن معرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروطه، إلى جانب الحصول على رابط التقديم على الضمان المطور 1443 عبر منصة الدعم الإلكترونية.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd

وضعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي بعد تطويره بموجب تشريعات من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأشد حاجة، ولم يتوقف عند تقديم الدعم النقدي وفق، ولكن تم الإعلان عن توفير خدمات التأهيل التدريب، إلى جانب خدمات التمكين والتوظيف لتحسين القوى العاملة وتحسين المهارات لدى المستحقين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وقد أكدت الوزارة على أنها تقوم بتصنيف المستحقين بعد قبولهم في البرنامج لثلاث فئات وهم (مستحق غير قابل للتأهيل وهم كبار السن وذوي الإعاقات – مستحق قابل للتأهيل وهم أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها ليصبح قادراً على العمل – مستحق قادر على العمل)، وفي ظل التعاون بين الوزارة وهدف، فيتم إعداد خطة تأهيل لكل مستحق قابل للتأهيل وفقاً لما يتم تحديده بلائحة الضمان المطور من حيث السن والمؤهل واللياقة الطبية وغيرهم.

حيث يتم توفير خدمات البحث عن عمل لكل مستحق قادر على العمل وفق التصنيف السابق ذكره، ويجب على المستحق متابعة منصات التوظيف المعتمدة من جانب الموارد البشرية للتقديم على الوظيفة المناسبة، والهدف من ذلك هو تمكين المستحق من الوصول للاستقلال المالي والتحول من محتاج إلى منتج عن طريق التأهيل والتدريب، وتتم المتابعة المستمرة للمستحق القابل للتأهيل والقادر على العمل للتحقق من مستوى تأهيلهم طبقاً للخطة الموضوعة، ومدى الجدية في البحث عن عمل وقبول عروض العمل والتدريب التي تناسبه.

طريقة التسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال اتباع الرابط التالي (sbis.hrsd.gov.sa)، ثم البدء بتسجيل مستخدم جديد بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم توثيق رقم الجوال وربطه بحسابك من خلال إدخال الرمز المرسل على الجوال، وبذلك تكون قد أنشأت مستخدماً يمكن من خلاله التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ويمكن الإطلاع على طريقة التسجيل من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

لم تحدد الوزارة شروطاً خاصة للمتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd 1443، ولكنها أوضحت أن معايير الاستحقاق والشروط المعلن عنها هي شروطاً عام تنطبق على كافة الأفراد سواء كانوا عاطلين أو موظفين قطاع عام أو خاص أو أي فئة أخرى عند تسجيل ضمان اجتماعي جديد عبر المنصة.

حيث لم يعد ينظر الضمان الاجتماعي لحالة المتقدم الاجتماعية أو سنه، ولكن ينظر للحالة المادية، فمتى ما كان الدخل الشهري أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي، فيستحق الحصول على معاش الضمان المقرر، ويمكن إجمال شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالنقاط التالية:

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة. الضمان الاجتماعي للمواطن/المواطنة فقط، وقد تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). انخفاض الدخل الشهري المحتسب (المكتسب – غير المكتسب) للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو (1100 ريال للعائل – 550 ريال للتابع). الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة. ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. عدم امتلاك المتقدم لثروات أو أصول عالية القيمة.

فبعد أن عرضنا شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd وغيرهم، فمن يرغب في التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور بواسطة حاسبة الضمان 1443، أو رابط الاستعلام عن حالة الطلب في الضمان، أو أسباب عدم التأهل في الضمان، إلى جانب معرفة كم استحقاق الفرد في الضمان المطور، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

ويتوجب العلم أن كافة الشروط الموضحة هي شروط عامة تنطبق على كافة المتقدمين وليس فقط على العاطلين، فمن يرغب في الالتحاق ببرنامج الدعم، فيجب الإطلاع على الشروط أولاً للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق على حالته، ثم التوجه إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان 1443.