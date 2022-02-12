فورى.. قرض شخصي من سلفة الكترونيًا في 10 دقائق بدون تحویل راتب احصل عليه بهذه الشروط

تم الإعلان مؤخرًا عن توفير خدمة الحصول على قرض شخصي من سلفة عن طريق الإنترنت وفي دقائق قليلة ومن دون تحويل الراتب ويعد القرض الشخصي الذي يمكنك الحصول عليه من خلال منصة سلفة الالكترونية من أفضل القروض في المملكة العربية السعودية التي تتميز بمميزات متعددة كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو فرصة رائعة مناسبة لكل العملاء وخاصة الشباب المقبلين على الزواج أو بداية حياتهم وسنوضح في مقالنا خطوات الحصول على القرض الشخصي من منصة سلفة.

فورى.. قرض شخصي من سلفة الكترونيًا في 10 دقائق بدون تحویل راتب

يمكنك الحصول على التمويل من سلفة عن طريق تقديم لطلب الحصول على التمويل الشخصي باتباعك للخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة سلفة الالكترونية من خلال https://sulfah.com/ .

. تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ورقم الهوية الوطنية الشخصية.

ادخال عنوان بريد الالكتروني ثم كلمة سر مناسبة.

النقر بعد ذلك على زر “استكمال التسجيل”.

استكمال تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك على منصفة سلفة.

شروط الحصول على التمويل

إذا كنت تريد الحصول على قرض شخصي عبر منصة سلفة يجب معرفة الشروط اللازمة والتي تتمثل فيما يلي:-

يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم للحصول على القرض الشخصي 4 آلاف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية مقيم على أرض المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر العميل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

ألا تقل مدة عمل المواطن السعودي لدى إحدى الوظائف في القطاعات الحكومية السعودية عن ثلاثة أشهر ولا تقل عن ستة أشهر بالنسبة للعمل في القطاع الخاص.

أهم مميزات التمويل

يتميزتمويل البنك الشخصي من سلفة بأنه سهل في إيداع التمويلات الفردية.

لا يترتب عليه أي فوائد وبالتالي هو متوافق مع الشريعة الإسلامية.

متوفر به جدولة هامش تنافسية ربحية.

يتمتع بفترة سداد للأقساط مناسبة لكافة المواطنين والأسر الحاصلة على القرض الشهري من سلفة.

ويمكنكم التقديم والاستفسار عن أي شيء بخصوص القرض الشخصي من خلال موقع منصة سلفة الإلكتروني من خلال الرابط التالي : https://sulfah.com/.