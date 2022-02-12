عاجل- «فظائع لا يمكن تصورها».. مسؤولة أممية تندد بجرائم إنسانية فى إثيوبيا

وقالت المسؤولة الأممية فى مؤتمر: "فى أسوأ كوابيسكم، لا يمكنكم تخيل ما حدث للنساء فى إثيوبيا"، مؤكدة أن "النساء الإثيوبيات تأثرن بشكل كبير، بطريقة لا يمكن تصورها"، لافتة إلى أنها شاهدت خلال رحلتها أشخاصا وقعوا ضحايا لـ"المجاعة".
وشددت أمينة محمد، على أن اللوم يقع على الجميع بالنسبة لهذه الفظائع التى أججتها الحرب، قائله إنه فى القرن الحادى والعشرين "من غير المقبول أن يتمكن إنسان من أن يسبب معاناة كهذه لإنسان آخر، مشيرة إلى مصير امرأة شابة تعرضت للاغتصاب أمام ابنها البالغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات، وباتت تواجه الرفض من زوجها وعائلتها والمجتمع.
وتابعت المسؤولة الأممية، أنه "يجب تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات"، لكنها لم تعطى تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.
ووفقا للأمم المتحدة، تسبب النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، منذ نوفمبر 2020، فى سقوط آلاف القتلى، إضافة إلى وقوع انتهاكات، ودفع مئات الآلاف إلى المجاعة.
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