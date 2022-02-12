جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل فى سوق الأحذية بالعاصمة الإيرانية، طهران، اليوم السبت، وسط خسائر مادية واسعة، ودون تأكيد الأنباء بشأن وقوع ضحايا أو إصابات، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، منذ قليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل وسط سوق تاريخى لبيع الأحذية فى طهران.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.