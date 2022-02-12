تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 50 ألفا و407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 42 مليونا و586 ألفا و544 إصابة.





وأفادت الوزارة حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 804 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 507 آلاف و981 وفاة. وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ 610 آلاف و443 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 مليونا و468 ألفا و120 شخصا، وذلك بعدما تعافى 136 ألفا و962 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

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