كوريا الجنوبية تسجل نحو 55 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 54941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 33 وفاة ,خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 54941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 33 وفاة ,خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت مليون و294 ألفا و205 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 7045 .

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