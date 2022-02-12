نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الآن في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ إذا كنت متوافر بك شروط الاستحقاق تعرف على الطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجل الآن في الضمان الاجتماعي المطور حيث صرحت وزارة التنمية في السعودية عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال نزول رابط رسمي من أجل التسجيل والذي أطلق عليه نظام الضمان المطور، وهو يعتبر من أهم الخدمات المقدمة إلكترونيًا، والتي يستفيد منها جميع العائلات محدودة الدخل والفقيرة في المملكة السعودية، وهذا من أجل من منحهم الدعم المادى الذى يساهم فى الحصول على الاستقلال المالي، ووجود جميع احتياجات الحياة، وأن يحيا المواطنين حياة كريمة تحت الظروف الاقتصادية شديدة والغلاء.

سجل الآن في الضمان الاجتماعي المطور

كثر السؤال من خلال المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم الاجتماعي عن الشروط الخاصة بالتقديم وأيضًا كيفية التقديم في الضمان المطور لجميع الفئات، حيث شهد محرك استكشاف جوجل وجميع منصات التواصل بحث عالى في الفترة الأخيرة عن نظام الضمان الحديث والذي تم تطويره من خلال الحكومة السعودية، من أجل الحصول على دعم مالي والمساهمة مع كافة المواطنين بالسعودية من أجل تحسين ظروفهم وتنفيذ العدالة الاجتماعية.

ويتم التسجيل باتباع الآتي:

فتح موقع الضمان الاجتماعي.

النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

إذا كان المواطن ليس لديه حساب فيجب الضغط على زر تسجيل جديد.

كتابة كافة البيانات ومن بينها رقم الهويه الخاص به، تاريخ الميلاد، ورقم المحمول.

ضع رمز التحقق الذي سيظهر لك في صورة.

النقر على زر إقرار والموافقة على جميع الشروط.

بعدها رفع كافة الوثائق والملفات المهمة التي تحتاجها منصة الضمان.

النقر على زر إرسال، وسوف تنتهي من التسجيل في الضمان المطور الجديد.

طريقة حساب الضمان المطور الحديث

صرحت الحكومة السعودية عن الآلية السليمة التي يمكن عن طريقها التعرف على حساب الضمان المطور، بعد التعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور واتباع الخطوات، ويتم استخدام الحاسبة، من خلال خطوات:

تحديد قيمة الدخل لكافة أفراد العائلة.

خصم 50% من الداخل ووضع ذلك الداخل إلى المجموع الغير مكتسب.

مقارنة النتائج بالحد الأدني للمعاش لعدد الأفراد في العائلة كما تم تحديده مسبقًا، حيث يكون عائل الأسرة له 1100 ريال، للفرد 550 ريال.

أهم التحديثات التي قامت بها وزارة الموارد البشرية

قامت الوزارة بتحديث العديد من الخدمات التي تخص برنامج الدعم، وكذلك أعلنت عن أسلوب حساب معاش الضمان المطور، والذي يقوم على معايير محددة تجعل جميع المستفيدين يتمكنون من معرفة قيمة المبلغ المالى الذى سيحصلون عليه.