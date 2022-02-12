الأمم المتحدة تؤكد إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة- فى تغريدة على منصة "تويتر": إنها تشعر بالامتنان لجميع من عبروا عن قلقهم وعرضوا تقديم المساعدة، وأضافت "ما زلنا ملتزمين أمام الشعب الأفغاني".

وكان ذبيح الله مجاهد المسئول ضمن طالبان الأفغانية قد ذكر- فى بيان، اليوم، عبر "تويتر"- أن بعض الرعايا الأجانب كانوا محتجزين؛ لعدم وجود مستندات أو تراخيص أو بطاقات هوية معهم، مشيرا إلى أنه سمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ثم تم إطلاق سراحهم.