جدة - نرمين السيد - وأضافت القناة أن رجال الإطفاء يواصلون العمل فى مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن الأسباب المحتملة للحريق. وذكرت الشرطة وخدمات الإنقاذ أن اثنين على الأقل من العاملين فى المصنع فى عداد المفقودين بين حوالى 30 شخصا كانوا يعملون وقت نشوب الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان.. مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين بحريق فى مصنع حلوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.