قبل موقعة نهائي كأس العالم الأندية.. "خبر سار" لتشلسي

أعلن تشلسي الإنجليزي أن مدربه الألماني توماس توخيل انضم لبعثة الفريق بأبوظبي قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام بالميراس البرازيلي، السبت، وذلك بعد تعافيه من كوفيد-19.
واضطر توخيل، الذي أصيب بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، للغياب عن فوز تشلسي 2-1 على بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي و1-صفر على الهلال السعودي في قبل نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء الماضي.
وقال تشلسي في بيان: "مدربنا تمكن من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة الجمعة، وتم السماح له بالسفر بعد اتباع بروتوكول العلاج وجاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا سلبية.
وتابع: "انضم للاعبين والجهاز المعاون بعد وصوله إلى أبوظبي الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من المران الأخير للفريق قبل خوض نهائي كأس العالم للأندية اليوم".
وسيلتقي بطل أوروبا مع بالميراس في النهائي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وتأهل تشلسي للنهائي أيضا في مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية 2012، لكنه خسر 1-صفر أمام كورنثيانز في اليابان.
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