طريقة إرسال برقية للديوان الملكي السعودي بالبريد الممتاز وطرق التواصل

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عمر شويل - جدة إرسال برقية للديوان الملكي السعودي بالبريد الممتاز وطرق التواصل واحد من أهم الأمور التي يبحث عنها الملايين، والتي تلقى كم كبير من البحث خصوصا داخل المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك نظرا للخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي في جميع القطاعات وعلى جميع الفئات من خدمات طبية ومساعدات مالية…. الخ.

يأتي ذلك في صورة برقية تقدم من صاحب الطلب لقضاء حاجته إلى الديوان الملكي السعودي، والذي يقدم مبادرات في التكافل الاجتماعي بهدف نشر العدل بين المسلمين و تحقيق نوع من أنواع المساواة والرخاء بين المواطنين.

إرسال برقية للديوان الملكي السعودي بالبريد الممتاز

يقدم الديوان الملكي خدمات متعددة في جميع القطاعات والمجالات للمواطنين السعوديين، عن طريق تقديم برقية بصيغة رسمية ودقيقة لهدف محدد، خاص بطلب مساعدة ضمن المساعدات التي يقدمها الديوان، ومن أنواع هذه الطلبات الخاصة بالمساعدات :

طلب خاص بالأمور المتعلقة بالطلبات الحكومية.

طلب علاج على نفقة الدولة.

طلب للأمور المتعلقة بالشأن الإداري.

طلب أيقاف القصاص.

طلب خاص بالحق العام.

أيضا يمكن للمواطنين إرسال برقيات تهنئة في المناسبات.

طلب خاص بأمر هام و بشكل عاجل للمواطنين.

صيغة البرقية المرسلة إلى الديوان الملكي بالبريد الممتاز

يجب أن يتم إرسال وصياغة البرقية بشكل رسمي ودقيق موضح به طلب المساعدة بشكل محدد و مسموح مع إرسال كافة التفاصيل، ويتم إرسال الطلب في برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ويحب أن يحتوى الطلب على بعض الجوانب مثل:

في البداية يتم إلقاء التحية بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجيه الرسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. يتم توضيح طلب المساعدة وتحديد نوعها وتوضيح الحالة بشكل دقيق وواضح. في النهاية يتم الدعاء بالتوفيق والنصر تسديد الخطى لخادم الحرمين الشريفين. توضيح كافة البيانات الشخصية كالاسم والعنوان ورقم الهاتف والسجل المدني. واليك نماذج طلب مساعدة من الديوان الملكي.

كما يمكنكم من خلال الرابط التالي الإجابة علي السؤال الذي يبحث عنه الملايين (كم يستغرق رد الديوان الملكي) لقبول طلب المساعدة المالية أو العلاجية أو غير ذلك.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

أولا بالبريد الممتاز: يقدم البريد الممتاز EMS خدمة إرسال البرقيات بسهولة وغاية السرعة للمستخدمين سواء كانت محليا أو دوليا.

خدمة إرسال البرقيات بسهولة وغاية السرعة للمستخدمين سواء كانت محليا أو دوليا. يتم إرسال البرقيات الموجود بها طلب المساعدة عبر البريد الممتاز سواء من داخل السعودية أو من خارج السعودية وذلك عبر عنوان البريد الملكي وهو المملكة العربية السعودية، الهدأ، 7636، الرياض 12911.

التواصل مع الديوان الملكي عبر رابط تواصل .

عبر . ثانيا عبر الهاتف: تم توفير طرق تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين لتسهيل التواصل ومنها عبر الاتصال بالهاتف كالتالي:

من داخل المملكة العربية السعودية 8004000000.

من خارج المملكة العربية السعودية 920030003.

من داخل المملكة العربية السعودية 8004000000. من خارج المملكة العربية السعودية 920030003. واليكم جميع أرقام الديوان الملكي السعودي.

فيما يجب بعد الإنتهاء من تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في طلب الحصول على المساعدة من الديوان الملكي السعودي الإتصال بالارقام الموضحة مسبقاً، لكي تعرف مدي قبول طلب المساعدة من عدمه، حيث قد يحتاج منك الأمر متابعة قد تصل من 3 إلي أربعة أشهر تقريباً لوصول المساعدة إلي أصحابها، وربما تقل هذه المدة كثيراً إذا كانت المساعدات المطلوبة علاجية.

ونذكر السادة القراء قدرتنا على مساعدات من أيضاً أسفل في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال إرسال برقية للديوان الملكي بالبريد الممتاز وطرق التواصل مع الديوان الملكي.