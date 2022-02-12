الصين.. موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكورونا

قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين، السبت، إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد الجديد المضاد لكوفيد-19، الذي تنتجه شركة فايزر، وذلك لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.

وأضافت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات حول أقراص باكسلوفيد وعرضها على السلطات المعنية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 101 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 56 حالة قبل يوم.

وسجلت الصين 41 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 66 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 106863إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636.