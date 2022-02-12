نتائج الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa والتقويم الهيئة العامة للقياس والتقويم بالإعلان عنها عبر تطبيق ومنصة توكلنا، حيث قامت الهيئة الشهر الماضي بالانتهاء من الاختبارات الخاصة بالمعلمين للحصول على الرخصة المهنية للسماح لهم بالعمل في كل من المدارس الحكومية وأيضا المدارس الخاصة بالمملكة بجميع المراحل التعليمية، حيث أعلنت وزارة التعليم من ضمن الإصلاحات الخاصة بقطاع التعليم عدم السماح بالعمل في القطاع التعليمي إلا بعد اجتياز الاختبار اللغوي والعلمي والحسابي للمعلمين، وقد قام المعلمين بإداء الاختبارات وبدأ ترقب الإعلان عن النتائج.

نتائج الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa رابط الاستعلام عن اختبارات المعلمين 1443 عبر توكلنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عليها الإصلاح في القطاع التعليمي قدر الإمكان، حيث تولي الاهتمام الكبير بكل من المعلم والتلميذ والقطاع التعليمي بشكل عام، وتقوم بعمل الاختبارات بشكل مستمر للطلاب بكافة المراحل التعليمية بينما تقوم أيضا بعل الاختبارات للمعلمين للسماح لهم بالحصول على رخصة للعمل بالقطاع الحكومي التعليمي وأيضا القطاع الخاص بالمدارس الخاصة وذلك من خلال حصولهم على درجات النجاح في اختبارات الرخصة المهنية.

اختبارات الرخصة المهنية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة إطلاق اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بالفترة الماضية، لكل من المعلمين والمعلمات، حيث تم تخصيص الموعد والمكان والمجالات التي يتم أداء الاختبارات فيها، وهي الاختبار اللغوي والمعرفي والمنطقي والرياضي والعلوم وما إلى ذلك، وما يخص مجال التخصص للمعلم الذي يرغب في التخصص فيه، وقد تم الانتهاء منها حضوريا من الاختبارات في كافة التخصصات وبدأ مؤشر البحث في جوجل السعودية بالإشارة إلى بداية البحث عن موعد النتائج.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية عبر توكلنا