نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موعد نزول الضمان المطور” تعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بموعد نزول الضمان المطور، والتي يبحث عنها الجميع في المملكة بشكل كبير وخاصة الأسر والأفراد الذين تم قبولهم في أهلية الضمان المطور أو ينتظرون قبولهم خلال الأيام القادمة، وهذا خاصة أن الوزارة تعلن خلال هذه الفترة عن نتائج الضمان المطور لعشرات الأسر والأفراد يوميا، حيث سجل في النظام الجديد آلاف الأسر والمستقلين وينتظرون نتائجهم منذ عدة أشهر، وسنتعرف معكم في هذا المقال على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

شروط الضمان المطور

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط الخاصة للتسجيل في الضمان المطور منذ أن أعلنت عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد والموقع الإلكتروني الخاص به منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وقد جائت الشروط الخاصة بالتسجيل في الضمان المطور الجديد كالآتي:

أن يكونوا المستفيدين سعوديين الجنسية (ما عدا بعض الحالات).

الإقامة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون مجموع الدخول الخاص بالأسرة أو الفرد المستقل أقل من أو يساوي الحد المانع، وقد تعرفنا على كيفية حسابه في مقال حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته، ويجب أن تقيم هي وأبنائها داخل المملكة، ولا يشترط أن تكون سعودية.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بشرط اقامتهم داخل المملكة بشكل دائم.

ذوي الهمم والأيتام، ويجب أن يمتلكوا بطاقة تنقل سارية.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

وقبل أن تتسائل عن موعد نزول الضمان الخاص بك يجب عليك أن تتأكد من أنه تم قبولك بالفعل في الضمان الاجتماعي، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

اذهب إلى موقع الضمان المطور عبر الرابط الجديد sbis.hrsd.gov.sa.

ثم اكتب رقم الهوية وكلمة المرور الخاصين بحسابك أو سجل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

انتقل إلى الطلبات بالقائمة الموجودة بالأعلى بالصفحة الرئيسية.

سيظهر لك الطلب الخاص بك والأهلية (انتظار، غير مؤهل، مؤهل).

موعد نزول الضمان المطور

وفي حالة قبولك في الضمان المطور الخاص بك، فنود أن نبارك لك، وبالنسبة للموعد الخاص بنزول الضمان المطور فإن الوزارة لم تحدد موعدا لمن تم قبولهم، ولكن وصلتنا العديد من الرسائل التي تفيد أنه تم نزول المعاش في حسابات المستفيدين خلال أسبوع من قبول الأهلية.

واذا لم يصل خلال اسبوع فيمكنك التواصل مع خدمة عملاء الضمان المطور وهذا عبر رقم الضمان المطور الموحد، وفي أقصى الأحوال سينزل الضمان الخاص بك مع الدفعة الخاصة بالشهر المقبل.