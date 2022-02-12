كيف أستحق راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa بالمنظومة الجديدة لمنصة الدعم والحماية التي قامت بتطويرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2021، والتي تقوم أيضا بدراسة الطلبات المقدمة بالتسجيل وإرسال رسائل القبول أو الرفض حسب المعايير والشروط الجديدة للقبول، ويتساءل المواطن عن معايير القبول وخاصة فيما يخص الدخل الشهري لهم وكيف يكونوا مستحقين للحصول على هذا الراتب أو غير مستحقين بالمرحلة الثالثة للقبول، كما تقوم الوزارة بإعلان موعد إيداع الراتب بالمصرف بالتاريخ الجديد.

كيف أستحق راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa تاريخ إيداع رواتب المطور “رجب 1443” بالمصرف

قبل أن يتم التسجيل بالضمان المطور الجديد يبحث المستفيدين عن الشروط الخاصة بالقبول والأهلية حيث أعلنت الوزارة تطوير المنظومة القديمة والاستحقاق القديم الخاص بتسجيل الضمان والذي لم يتم تحديد نقاط كثيرة فيه، وأعلنت منصة الدعم والحماية استقبال التسجيلات من جديد وتحديث بيانات المستفيدين على المنصة الجديدة والإلغاء التدريجي للمنصة القديمة والتعامل عليها، حيث يتم إلغائها بشكل كامل في 23 مايو 2022.

العوامل التي يعتمد عليها قبول طلب الضمان المطور أو رفضه

الراتب الشهري للمستفيد والذي تم تطوير الحد الأدنى فيه ليكون 550 ريال للفرد المستقل و1100 ريال لرب الاسرة المعيل.

الأملاك والحيازات حيث يجب ألا يكون لديه ما يدر ريع غير الراتب المذكور ويتم مراجعة البيانات جيدا للتأكد من الاستحقاق.

القدرة البدنية على العمل، حيث يعتمد التسجيل والراتب واستمرارية هذا الراتب على عدم القدرة على العمل للفقراء ومحدودي الدخل، كما يتم تسجيل العاطلين عن العمل مؤقتا لحين تأهيلهم وتدريبهم بشكل جيد، كما يكون استحقاق المطلقات والأرامل والمهجورات حسب استقلالية السكن.

صحة البيانات والمعلومات حيث يشمل النظام الجديد عقوبات يتم تطبيقها على المخالفين والمتلاعبين بصحة البيانات المقدمة في المنصة.

جدول الاستحقاق بالنظام المطور الجديد (الحد المانع للضمان)

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيف أعرف موعد وتاريخ نزول الضمان المطور الجديد