أستراليا تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا بـ"أسرع ما يمكن"

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، المواطنين الأستراليين الذين يعيشون في أوكرانيا، إلى مغادرة هذا البلد بـ"أسرع ما يمكن"، قائلا إن الوضع هناك "يزداد خطورة".
وأضاف موريسون في إفادة صحفية: "نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا".
جاء التحذير بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.
وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، أنها ستجلي من أوكرانيا عائلات دبلوماسييها وموظفي سفارتها في كييف، بسبب "تدهور الوضع" في هذا البلد.
وبلغ منسوب التوتر بين واشنطن وموسكو ذروته منذ الحرب الباردة، وتقول بعض التقديرات الأميركية إن قرابة 130 ألف عسكري روسي يحتشدون في عشرات الوحدات القتالية قرب الحدود مع أوكرانيا.
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