حصيلة قياسية لـ إصابات فيروس كورونا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 166009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و1135 وفاة ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 166009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و1135 وفاة ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 27285509 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 637152.

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