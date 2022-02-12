الشرطة تستجوب رئيس وزراء بريطانيا عن مخالفاته خلال فترة إغلاق كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم مكتب جونسون: "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة لندن. وسيرد عليه كما ينبغي".
وكانت الشرطة قد أعلنت أنها تعتزم استجواب 50 شخصا فى إطار التحقيقات فى الحفلات التى نظمت فى مقر رئيس الحكومة، لمعرفة ملابسات ما حدث هناك.
وقد يتم فرض غرامات مالية على المشاركين فى تلك الحفلات لانتهاكهم قواعد الإغلاق الصارم الذى تم فرضه لمحاربة وباء فيروس كورونا.
وأثار موضوع الحفلات التى أفادت بها وسائل الإعلام البريطانية فضيحة سياسية، وخاصة بسبب مشاركة بوريس جونسون فى بعضها، الأمر الذى اعتذر عنه رئيس الوزراء علنيا.
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