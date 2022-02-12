بايدن يحذر ترودو من "تداعيات خطيرة" لإغلاق الطرق مع أميركا

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي، الجمعة، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من "تداعيات خطيرة" لما يقوم به المتظاهرون الرافضون للإجراءات الصحّية، من إغلاق للطرق التي تربط بين كندا والولايات المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن "الرئيس أعرب عن قلقه حيال تعرّض الشركات والعمّال الأميركيين لتداعيات خطيرة، وخصوصاً لتباطؤ في الإنتاج وتقليص لساعات العمل وإغلاق لمصانع". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترودو أنّ "كل الخيارات واردة" لإنهاء تحرّك المحتجّين على التدابير الصحّية لمكافحة كوفيد، الذين يقطعون بسياراتهم وشاحناتهم الطرق، بما في ذلك تلك المؤدّية إلى الولايات المتحدة.

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