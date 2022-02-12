نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العالمى للبيتزا .. أغلى 5 أنواع فى العالم وبيتزا لويس بـ 12ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة في اليوم العالمي للبيتزا تعرف على أغلى 5 أنواع فى العالم، حيث تعتبر البيتزا من الاكلات السريعة التي يُضاف عليها عدة مكونات بحسب الرغبة سواء اللحوم أو قطع الفراخ أو أنواع من المأكولات البحرية أو الجبن وهناك أنواع مشهورة من البيتزا ويختلف السعر بحسب المكونات الموجودة بها وخلال هذا المقال إليكم أغلى وأشهر الأنواع.

بيتزا لويس التاسع عشر

بيتزا لويس التاسع من ابتكار خبير الطهي الشهير ريناتو فيولا وتعتبر من أغلى أنواع البيتزا المتوفرة في العالم حيث وصلت تكلفتها نحو 1200 دولار وأخذت منه ما يقارب من 72 ساعة لإكمال تحضيرها وهي تحتوي على المكونات التالية:

الجبن.

موزاريلا جاموس عضوي من مصادر محلية.

جمبرى وردي إسترالي مصدره نهر موراي.

جراد البحر.

جمبري السرعوف.

ثلاثة أنواع من الكافيار النادر.

بيتزا “جولد ليف”

هذا النوع من ابتكار خبير الطهي جيوفاني ستيانو بمالطا بالاشتراك مع مالك مطعم “Margo” كلود كاميليري وقد وصلت تكلفتها نحو 2400 دولار وتحتوي على المكونات التالية:

الكمأ الأبيض.

أغلى أنواع الفطريات الصالحة للأكل.

جبن موزاريلا الجاموس.

أوراق الذهب المصنوعة من الذهب الصالح للأكل عيار 24 قيراط.

بيتزا 24 قيراط

يحتوي هذا النوع من البيتزا على مكونات غريبة وتتميز بسعرها المرتفع حيث يصل نحو 2000 دولار وهي ابتكار من المطبخ الأمريكي وتحتوي على المكونات التالية:

الكافيار.

جبن ستيلتون ثاني أغلى جبنة على وجه الأرض.

فوا جرا الفرنسية.

الكمأة البيضاء.

أوراق الذهب الصالحة للأكل.

بيتزا العشاق

يبلغ سعر بيتزا العشاق الشهيرة حوالي 8180 دولار، وهى من ابتكار خبير الطهي توم فافيتا صاحب مطعم فافيتا فاميلي بيزيريا بأمريكا، وتعتبر أغلى بيتزا تم بيعها على الإطلاق هذا على الرغم من كونها بيتزا عادية مصممة على هيئة قلب كما أنها لا تحتوى على مكونات مرتفعة الثمن تجعلها مرتفعة السعر.

بيتزا Steveston Pizza

هي نوع من البيتزا المشهورة في ولاية كولومبيا البريطانية اشتهرت بوجود مكونات مختلفة مرتفعة السعر ولذلك يبلغ سعرها حوالي 850 دولار أمريكي وتتميز بهذا السعر المرتفع نظراً لاحتوائها على المكونات التالية: