نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis hrds gov sa منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور “رابط تسجيل نفاذ” موعد الصرف “تحديث وتعديل البيانات” في المقال التالي

عمر شويل - جدة sbis hrds gov sa رابط التسجيل على منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور على موقع (النفاذ موحد) وأخبار تويتر للضمان وتحديث الضمان والتي أصبحت محط اهتمام جموع مواطني المملكة السعودية، ولا يزال البحث جاري على رابط التسجيل في الضمان سواء رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو رابط التسجيل على النفاذ الوطني الموحد، جميعها من الأمور الهامة محل البحث أيضا هي “متي موعد صرف ونزول إيداع الضمان المطور الجديد” ولن نغفل أهمية “تحديث وتعديل البيانات” من خلال تذكرة الضمان، والتي حلت جزء كبير من المشاكل التي يواجهها المواطن السعودي سواء في طريقة تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور، أو إضافة التابعين وتأكيد الارتباط كتابع، وطريقة متابعة الطلب في الضمان المطور، للإجابة على التساؤل “كيف أعرف أني مقبول غي الضمان المطور.

sbis hrds gov sa منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل وموعد الصرف

لذلك ومن خلال هذا التقرير الذي سوف نُدعمه ببعض الفيديوهات التي ستجيب على كثير من تساؤلات واستفسارات عملاء الضمان المطور، كما يسعدنا تلقي استفساراتكم للإجابة على أي تساؤل أو استفسار لمواجهة أي صعوبة في التعامل مع برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور.

رابط منصة التسجيل في الضمان المطور طريقة التقديم

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

ويمكن من خلال الفيديو السابق التعرف على التفاصيل الدقيقة التي يجب الاهتمام بها عند التسجيل وذلك من خلال خطوات مُيسرة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ومعالجة الأخطاء والمشاكل التي يقع فيها المتقدمين للتسجيل على رابط الضمان المطور.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا من خلال النفاذ الموحد

وبادئ ذي بدأ سنشرح أولا طريقة التسجيل والتقديم في الضمان المطور، حيث يمكن التسجيل بطريقتين، إما عن طريق منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو من خلال التسجيل في الضمان على رابط النفاذ الوطني الموحد باسم المستخدم وكلمة المرور على منصة أبشر، والتسجيل عبر الطريقتين يتم إلكترونيا،

التقديم في طريقة التسجيل في الضمان المطور عن طريق الهاتف الجوال

زيارة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور على نفاذ .

. النقر على تسجيل مستخدم جديد.

كتابة المعلومات الشخصية وهي “رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم هاتفك الجوال”

إضافة كلمة مرور لا تقل عن 6 أرقام وحروف بالإنجليزية.

قم بتأكيد كلمة المرور.

وافق على إقرار الشروط والأحكام.

أنقر على تسجيل.

ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق.

اضف رمز التحقق.

اضغط على توثيق.

الآن أصبح لك حساب في برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان منصة الضمان أو غبر النفاذ الموحد.

استكمل جميع مراحل التسجيل الثلاثة.

اضغط على إرسال بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

كيفية تصحيح وتعديل بيانات طلب الضمان المطور باستخدام تذكرة الضمان

قم بالدخول على حسابك في الضمان المطور.

اضغط على التذاكر أعلى يسار الصفحة

إنشاء تذكرة جديدة.

اختار البرنامج المراد “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

عليك اختيار رفع الطلب.

تذكر نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

طريقة الاعتراض رفض الأهلية للاستفادة من برنامج دعم الضمان المطور

الدخول على حسابك على منصة الضمان المطور.

إدخال البيانات التي تدعم أهليتك.

يتم دراسة الاعتراض عب لجنة مختصة بنظر الاعتراضات.

ستصلك رسالة نصية تُخبرك بنتيجة الاعتراض.

موعد صرف الضمان المطور للدفعة الثالثة شهر فبراير 2021 رجب 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألية لصرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور بحسابات عملائها البنكية، وذلك على دفعات تدريجياً، وقد تم صرف دفعتين حتى الآن، والعمل يتم على قدم وساق لسرعة إنجاز دراسة ومراجعة طلبات العملاء للدفعة الثالثة، ومن المتوقع صرف ونزول إيداعات الدفعة الثالثة قيل نهاية الأسبوع الحالي، وسيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة لمستفيدي الضمان تخبرهم بقبول أهليتهم وموعد صرف راتب الضمان لهم.

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