بعد أن أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نظام نور للتعلم عن بعد تزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية التسجيل على المنصة، وكيفية تفعيل كلمة المرور في نظام نور التعليمي، وكان الهدف من إنشاء نظام نور هو ربط منظومة التعليم بالمملكة، وتدريب الطلاب على التجاوب مع المعلمين عبر هذا النظام، ومتابعة أولياء الأمور نتائج أبنائهم بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المعلمين عبر المنصة.

خطوات تفعيل كلمة المرور في نظام نور التعليمي لعام 2022

لكي تضمن الحصول على خدمات نظام نور يجب تفعيل كلمة السر الجديدة أولا من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي.

إذا كنت تملك حساب على المنصة قم بتسجيل الدخول ببيانات المستخدم الخاصة بك.

إذا كنت لا تملك حساب وترغب في الانضمام إلى المنصة عليك إنشاء حساب جديد، وتحديد هوية المستخدم طالب أو ولي أمر.

بعد تسجيل الدخول على الحساب سيتم فتح صفحة تفعيل كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك في الخانة المخصصة لها ثم أعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

ادخل عنوان البريد الإلكتروني، وأعد كتابة كلمة السر مرة أخرى.

مراجعة بياناتك الشخصية ثم إنقر على أيقونة حفظ البيانات.

استخدم الرمز المُرسل عبر البريد الإلكتروني لاستخدامه في تفعيل حسابك على نظام نور.

أدخل الرمز البريدي في الخانة المخصصة واضغط على زر تدقيق.

في النهاية إضغط على أيقونة العودة بعد تفعيل كلمة المرور.

كيفية تغيير كلمة المرور في نظام نور

في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك بإمكانك تغييرها وتسجيل الدخول بكلمة مرور جديدة من خلال الخطوات التالية: