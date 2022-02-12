50000 للسعودي و10000 للمقيم وبلا كفيل وبالتقسيط على 24 شهر

العميل السعودي وأيضاً العميل المقيم يبحث عن أفضل المنتجات التمويلية الميسرة والتى صممت بمزايا تساعد السعودي وكذلك المقيم على توفير ما يرغبون فيه لذلك يبحث تلك العملاء على منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً يبحثون عن أفضل الشركات المالية والتي توفر تلك العروض ومن بين تلك الشركات شركة اليسر للتمويل والاجارة والتى توفر الآن تمويل شخصي يستطيع من خلاله المتقدم من الحصول على احتياجاته الشخصية وأيضاً المنزلية والسداد على أقساط ميسرة.

50000 للسعودي و10000 للمقيم لدى شركة اليسر بالسعودية

تقدم شركة اليسر منتجات تمويلية متنوعة ومن بين تلك المنتجات تمويل السلع الاستهلاكية والذى يوفر تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 50000 للسعودي بدون كفيل وأيضاً تمويل ربما يصل قيمة إلى 10000 لغير السعودي وكذلك بدون كفيل أو ضامن ويتميز تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بالآتي

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل السلع الاستهلاكية بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

المواطن السعودي أيضاً يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50000 ريال سعودي.

كذلك يحصل العميل المقيم بالسعودية على 10000 ريال بدون كفيل.

أيضاً يتميز تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

كما أيضاً لا يحتاج تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر إلى أجور وكالة.

أيضاً يسدد العميل قيمة التمويل لدى اليسر على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى سنتين.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

وضعت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب تمويل السلع الاستهلاكية ومن بين تلك الشروط ما يلي

22 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم بطلب التمويل سواء السعوديين أو المقيمين.

كما أيضاً 60 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم بطلب الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر.

أيضاً 5000 ريال هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم بطلب التمويل.

كذلك لابد أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى.

طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

يستطيع كل العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر وملئ نموذج طلب التمويل من شركة اليسر.