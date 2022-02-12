أزمة أوكرانيا.. محادثات نادرة بين رئيسي أركان أميركا وروسيا

أعلن البنتاغون، أنّ رئيسي الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، تحادثا هاتفياً الجمعة، في وقت تخشى واشنطن شنّ روسيا هجوماً عسكرياً واسعا على أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم هيئة الأركان الأميركية الكولونيل ديف باتلر، إنّ رئيسي الأركان "ناقشا العديد من القضايا الأمنية المثيرة للقلق"، مشيراً إلى أنّه جرياً على عادتهما، اتفقا على عدم نشر فحوى ما دار بينهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الجنرالان مباحثات هاتفية، لكنّ محادثاتهما نادرة، إذ إنّ آخر محادثة هاتفية جرت بينهما تعود إلى 23 نوفمبر، وتمحورت أيضاً حول التحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وقبل ذلك التقى الجنرالان في فنلندا في سبتمبر، حيث ناقشا، بحسب موسكو، سبل تجنّب وقوع حوادث بين جيشيهما.

وقال باتلر إنّ ميلي أجرى الجمعة اتصالات هاتفية بعدد من نظرائه الأوروبيين، هم رؤساء الأركان الفرنسي والكندي والألماني والإيطالي والبولندي والروماني والبريطاني.

وأضاف أنّ هذه المحادثات ركّزت خصوصا على "التنسيق الجاري خلال تعديل الموقف العسكري للولايات المتحدة في أوروبا"، حيث قرّرت الولايات المتحدة إرسال 3000 جندي إضافي إلى بولندا في غضون الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتحادث الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتن هاتفيا، صباح السبت، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفق ما أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض.

في غضون ذلك، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي الجمعة، دعم الولايات المتحدة "الحازم" لأوكرانيا "في مواجهة التهديد الحادّ المتزايد" بتعرّضها لغزو روسي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ بلينكن أبلغ كوليبا أنّ أوكرانيا تواصل "الاستفادة من دعم الولايات المتّحدة الدائم والثابت لسيادتها وسلامة أراضيها".