"فضيحة الحفلات".. شرطة لندن ترسل أسئلة استجواب إلى جونسون

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الأخير تسلم استبيانا من شرطة العاصمة، وسيرد عليه وفقا لما هو مطلوب.

وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق، التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا.

وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

وقال المتحدث باسم جونسون في بيان: "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة العاصمة. سيرد عليه وفقا لما هو مطلوب".

وتحقق الشرطة في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينغ ستريت، بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق، وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.