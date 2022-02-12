عاجل.. إستونيا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، دعت كلا من أمريكا وهولندا واليابان وبريطانيا والنرويج رعاياهم، لمغادرة الأراضى الأوكرانية، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

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