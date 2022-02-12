نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة عدم وصول الدعم المادي لمستفيدي حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن سبب عدم نزول الدعم المادي لمستفيدي حساب المواطن في حساباتهم البنكية لبعض المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين من هذا الدعم المادي الشهري، بالرغم من صدور نتائج الأهلية الخاصة بهم، حيث أن يوجد العديد من المواطنين المستفيدين يتساءلون عن عدم تسليك مبلغ الدعم المادي، بالرغم من نزول الدعم الخاص بهم على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، ولذلك سوف يتم الإعلان من خلال موقع ثقفني عن تفاصيل الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين، حيث أن نقوم بعرض متوسط دعم الأسرة الواحدة من حساب المواطن للدعم المادي الشهري.

أكد حساب المواطن على أن تم إيداع مبالغ الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية الخاصة بشهر فبراير الجاري 2022م وأوضح على أن يجب على جميع المستفيدين يرجى مراجعة البنك، ويلزم على المستفيدين التأكد من عدم إيداع الدعم الشهري الخاص بهذه الدفعة، تم الإعلان على أن في حالة عدم إيداع الدعم، يمكن على المستفيدين رفع طلب على صوتك مسموع، ثم بعد ذلك يجب على المستفيد تحديد نوع الطلب الرئيسي الخاص به “المدفوعات” وبناءا على ذلك يجب على المستفيد تحديد نوع الطلب الفرعي الخاص به “لم يتم استلام الدفعة الجديدة”.

تفاصيل دفعة حساب المواطن :

أوضح حساب المواطن أول أمس على أن يتم إيداع حوالي 1.9 مليار ريال سعودي خاص بالدفعة الجديدة الخاصة بشهر فبراير الجاري 2022م وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، ولذلك تم الإعلان على أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة حوالي 10.4 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، ولذلك قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 25 مليون ريال سعودي.

وقد تجد الإشارة إلى أن أصبح ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين منها حوالي 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة من حساب المواطن للدعم المادي الشهري للمستفيدين بالمملكة.

متوسط دعم الأسرة :

ذكر برنامج حساب المواطن في السعودية على أن 77% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري في هذه الدفعة، حيث أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1062 ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ولذلك تم الايضاح على أن عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% وأضاف إلى ذلك أن عدد التابعين حوالي 8.3 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي.