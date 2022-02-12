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عمر شويل - جدة ما هو موعد اجازة يوم التأسيس 1443 ومظاهر الاحتفال بالمملكة العربية السعودية ؟، قضية متكررة على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب احتفال ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية، والذي أنشئ بمرسوم ملكي في 22 فبراير 2022، وهو يوم عطلة للمملكة العربية السعودية، وهو يوم عبّر عن تأسيس أول دولة في تاريخ المملكة المعاصر، وقررت الدولة السعودية الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة هذا العام، وتستمر تلك الاحتفالات في نفس التاريخ مرة أخرى في السنوات المقبلة.

متى كان يوم التأسيس وفق التقويم الهجري؟

تساءل كثير من الناس: “ما هو يوم التأسيس؟” يتزامن ذلك مع 22 فبراير 2022 ،عندما صدر مرسوم ملكي خاص بتعيين هذا اليوم – يوم التأسيس – على أنه عيد وطني يحتفل به السعوديون، من المتوقع أن تقام احتفالات هذا اليوم في جميع أنحاء المملكة، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل: “ما هو يوم التأسيس وفق التقويم الهجري؟”، يعتمد تاريخ التأسيس على تاريخ قيام الدولة السعودية الأولى، وهو منتصف عام 1139 م، والذي يوافق حوالي 22 فبراير 1727 وكان لك على يد الإمام محمد بن سعود.

أما بالنسبة لسؤال أخر حول اهم الأحداث التي صاحبت الفترات التي مرت بها الدولة منذ التأسيس حتى التوحيد فقد قامت وزارة الثقافة السعودية بنشر هذا البيان.

متى كان يوم التأسيس وما هي مظاهر الاحتفال به؟

فهو عطلة في التقويم الهجري ؟ وللجواب على التساؤل فإن بتاريخ 21 رجب – 21/7/1443 هـ – الاحتفال بعيد الاستقلال، ومن مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية فمع اقتراب موعد التأسيس، يبحث الناس بشكل متزايد عن أهم الأفكار التي يمكن أن تعبر عن السعادة في هذا اليوم، وشرفة وكذلك أفلام وثائقية عن تاريخ المملكة على القناة.

كما توجد اقتراحات لإشراك الطلاب وخاصة الشباب في الاحتفال باليوم ، وتكليفهم بمشروعات فنية أو موضوعات مكتوبة ، والتعرف على يوم التأسيس ورؤيتهم لليوم وكيف ستظهر احتفالات اليوم ، فهو يعبر عن بداية حقيقية ورحلة طويلة للدولة السعودية الأولى.

موعد اجازة يوم التأسيس

سيكون موعد اجازة يوم التأسيس للعام الحالي يوم 22 فبراير 2022، وكان بداية هذا الاحتفال على يد الإمام محمد بن سعود واستمرت فترة تلك الدولة وحتى عام 1818 والتي كانت تحكم بالدستور القرآني وقد أعلن أن يوم التأسيس إجازة من يوم الثاني والعشرين من فبراير وذلك تقديرا لتلك المناسبة العظيمة في تلك الدولة.