قروض شخصية حتى لو عندك قرض ثاني وتوحيد الالتزامات

قروض شخصية حتى لو عندك قرض ثاني للاشتراك بها ينبغي توافر مجموعة من الشروط ومعايير الأهلية أيضًا، وعلى الرغم من اختلاف الشروط بين البنوك السعودية وبعضها إلا أنها تتفق في بعض الضوابط العامة، وتأتي هذه الخطوة في سبيل التسهيل والتيسير على المواطنين، لذا سنوضح ما هي شروط التمويل الشخصي حتى لو عندك قرض مما يساعدك في سداد ديونك أو شراء منزل أو غيره من الأغراض، وما هي مميزات تمويل شخصي حتى لو عليك قروض أيضًا، فتابعونا للتعرف على طريقة الحصول على تمويل قطاع خاص أو حكومي.

قروض شخصية حتى لو عندك قرض ثاني

يمكن الحصول على قروض شخصية حتى لو عندك قرض ثاني من خلال البرامج المتوفرة عبر بنك الرياض، حيث أن البنك يتيح للعملاء من خلال برنامج توحيد الالتزامات جعل العملاء يسددون كافة الديون لدى الشركات والبنوك الأخرى في قسط واحد فقط، ويسمح البنك بذلك في ظل توافر الشروط الأساسية التالية:

شروط برنامج توحيد الالتزامات

يمنح التمويل فقط لأصحاب الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل راتب العميل عن الحد الأدنى الذي يختلف باختلاف القطاع العامل به.

لا يسمح بالتقديم في البرنامج للعملاء أقل من 18 عام.

التعهد بسداد قيمة التمويل خلال 5 سنوات.

لا يشترط أن يكون المتقدم ضمن العاملين بأي من القطاعات فهو متاح لكافة القطاعات والجهات المعتمدة أو غير المعتمدة.

يجب أن يتم إيداع راتب العميل من خلال سريع.

مميزات التمويل الشخصي مع الالتزامات بنك الرياض

يحصل العميل في حالة رغبته في الاستفادة من البرنامج على ما يلي ويمكن طلب التمويل من خلال الاتصال على رقم 8001242020 والمميزات هي: