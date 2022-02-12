طريقة شحن شدات ببجي بخطوات مضمونة 100% احصل على 3000 شدة في ثواني

طريقة شحن شدات ببجي بخطوات صحية 100% إن شدات PUBG هي التي تمكن اللاعب من شراء جميع المعدات التي يحتاجها في اللعبة ليكون قويًا، مثل الأسلحة والمدافع الرشاشة والرمي والأسلحة الأخرى التي تساعده على الوصول إلى مستوى إكمال اللعبة بانتظام دون خسارة، كما أنه تساعد اللاعب على شراء جميع العناصر الممتعة التي تغير جو السعادة، مثل شراء الأشخاص الذين يبدون أقوى وشراء ملابس جديدة وتغيير شكل حقيبة الظهر

وما إلى ذلك، ويبحث اللاعبون في جميع أنحاء العالم دائمًا عن أفضل طريقة مجربة لمساعدتهم على توصيل شدات Buggy، وفيما يلي من المقالة سنتحدث عن الطريقة.

خطوات شحن شدات ببجي

يرجح العديد من مستخدمي ألعاب PUBG حول العالم استخدام ID لدفع ثمن اللعبة، والخطوات الصحيحة كالتالي:

اعثر على الموقع المناسب لشحن شدات ببجي، وهو pubg midas buy.

أدخل الموقع، ثم اختر شحن شدات PUBG.

ثم انقر فوق الرقم الذي تريده، واعلم أن هذا الموقع من أفضل المواقع المجانية المتاحة.

أدخل رقم الهوية ورقم الـ ID، ثم أدخل المعلومات المطلوبة منك.

اختر البلد الذي تعيش فيه، ثم اختر طريقة الدفع المناسبة لك وسهلة الاستخدام.

ثم اشحن العدد المناسب من شدات الربط، وانتظر بضع دقائق.

افتح اللعبة للتأكد من حصولك على المظهر الذي اشتريته.

طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد

بالنسبة لأولئك الذين يلعبون PUBG بهاتف اندرويد، يمكنك شحن الشدات باستخدام بطاقة شحن Google Play للقيام بذلك، عليك اتباع الخطوات أدناه: