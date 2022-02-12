نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد في منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد الذي دشنته وزارة الداخلية، وهل يتم إصداره من خلال حجز موعد في منصة أبشر، وما هي رسوم الإصدار، وكيف يتم استبدال الجواز القديم بالجواز الجديد وغيرها من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين عقب إعلان وزير الداخلية عن تدشين الجواز السعودي الإلكتروني، وذلك باعتبارها خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات المملكة 2030 التي تقتضي التحول نحو الرقمية في كافة المعاملات، لذلك حرصت المديرية العامة للجوازات على توفير إجابة واضحة على كافة التساؤلات، سواء رسوم إصدار الجواز الإلكتروني، أو طريقة الاستبدال والمميزات من خلال التسجيل في منصة أبشر.

جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد

وقع وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف وثيقة جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، وأوضحت الجوازات كافة التفاصيل المرتبطة به من حيث رسوم الإصدار، وطريقة استبدال جواز السفر القديم بالجواز الجديد، كما أشارت إلى مميزات الجواز الإلكتروني الجديد الذي كان نتاج ثمرة التعاون بين وزارتي الداخلية والمالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ حيث يحتوي على شريحة إلكترونية للحفاظ على أمن وسرية المعلومات، كما أنه يتميز من حيث التصميم بوجود صور أشهر المعالم التاريخية بالمملكة.

إصدار الجواز السعودي الإلكتروني

أكدت مديرية الجوازات أنه بالإمكان تقديم طلب إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد في ظل وجود جواز السفر القديم ساري، ولكن بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الإصدار، وأكدت على أن من أهم مميزاته أنه يساعد على إنهاء إجراءات دخول البوابات الإلكترونية في المنافذ العالمية بشكل أسرع، كما أن طريقة الإصدار في المرحلة الأولى تكون من خلال منصة أبشر عن طريق خدمة حجز موعد لمراجعة جوازات المنطقة التابع لها، كما أن عملية إصدار جواز السفر الورقي سارية حتى الآن؛ وذلك حتى الانتهاء من مراحل التدشين.

أبشر إصدار جواز السفر الإلكتروني

تقديم الجوازات السعودية خدمة إصدار جواز سفر جديد من خلال حجز موعد في منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات، كما أنه بإمكان مقدم الطلب تقديم طلب توصيل الجواز من خلال البريد السعودي، وتتمثل خطوات إصدار جواز السفر السعودي في الخطوات الآتية:

التسجيل في منصة أبشر أفراد. الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ومنها اختيار خدمات المواطنين. النقر على خدمات الجوازات. النقر على خيار إصدار جواز السفر الجديد ثم حجز موعد ومن ثم مراجعة مكتب الجوازات في المنطقة التابع لها في الموعد المحدد.

شروط إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني

يتطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني توافر الشروط والمتطلبات التالية لدى مقدم الطلب، نذكر منها:

سداد رسوم إصدار جواز سفر جديد.

سداد رسوم مخالفات المرور إن وجدت.

التواجد داخل المملكة العربية السعودية أثناء تقديم طلب إصدار جواز سفر لذلك.

وجود بصمة وصورة لمقدم الطلب.

رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني

لم تفرض مديرية الجوازات رسوم جديدة عند إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، ولكنها ما زالت كما هي عند إصدار جواز السفر القديم الورقي، التي تقدر ب 500 ريال سعودي عند التجديد أو الإصدار لمدة 5 سنوات، بينما 10 سنوات تكون رسوم الإصدار والتجديد 600 ريال سعودي.