نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس وكن أول من يعرف النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 هي الآن محط اهتمام الكثير من الأشخاص خاصة الذين لديهم أولاد في الصف الثالث الإعدادي فهم ينتظرون نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لتطمئن قلوبهم على المجهود الذي بذلوه طوال الفصل الدراسي، وعلى ما قدموه في الامتحان من إجابات في جميع المواد، ويمكن الحصول على النتيجة بكل سهولة بمجرد ظهورها من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

أكدت الكثير من المصادر في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تظهر يوم 19 فبراير 2022 عن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي جاءت امتحاناته في مستوى الطالب المتوسط، وذلك بناء على ما أكده المسؤولين في الوزارة وبناء على استطلاع الرأي الذي تم حصره بين الطلاب، حيث أكد عدد كبير من الطلاب أن الامتحانات لا تتعدى نسبة الأسئلة المميزة التي في مستوى الطالب الممتاز حوالي 25% وهذه النسبة هي النسبة التي حددتها الوزارة في جميع الامتحانات، والجميع الآن ينتظر النتيجة بشكل مقلق لأن نتيجة الإعدادية تحدد مصير باقي الرحلة التعليمية للطالب إما أن يكمل التعليم الدراسي في الثانوية العامة ويدخل الجامعة وذلك في حالة حصوله على درجات عالية، أما أن يستكمل دراسته في مدرسة فنية في حالة حصوله على درجات منخفضة.

ظهور الشهادة الإعدادية 2022

رغم أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي لك تنتهي منذ فترة زمنية طويلة إلا أن الجميع ينتظر ظهور النتيجة، لكن أوراق الامتحانات مازالت في مرحلة التصحيح وبعد الانتهاء سوف يتم رصد الدرجات ورفعها في الكنترول وعرضها على المسؤولين لكي يتم اعتمادها وبعدها يتم نزولها على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي لكي يتم الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس عند الدخول عليه.

رابط نتيجة شهادة الإعدادية 2022

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي.

بعد ذلك يتم اختيار أمر نتيجة الشهادة الإعدادية.

يتم الضغط على نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2022.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب وهي الاسم الخماسي ورقم الجلوس.

في النهاية سوف تجد أيقونة مكتوب بداخلها عرض النتيجة يتم الضغط عليها.

بمجرد الضغط على هذه الأيقونة يتم إظهار النتيجة في أسرع وقت ممكن.

في نهاية مقال نتيجة الشهادة الاعدادية 2022. تحدثنا عن الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية. وهي خطوات سهلة ويمكن لأي شخص القيام بها. وتم وضع الرابط الخاص ببوابة التعليم الأساسي التي يتم الحصول على النتيجة من خلاله، وتابعونا سيتم الإعلان عن نتائج باقي المحافظات فور ظهورها تباعاً.