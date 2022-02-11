قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبى والصين أول أبريل بعد تأجيلات عدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين - الذين لم تكشف هوياتهم - أن الرئيس الصينى، شى جينبينج، ورئيس وزرائه، لى كه تشيانج، سينضمان لاجتماع عبر دوائر الفيديو المغلقة مع رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأشارت المجلة إلى كون الاجتماع يُعتبر، على نطاق واسع، جهدا دبلوماسيا محفوفا بالمخاطر من أجل تهدئة التوترات التجارية والجيوسياسية التى تصاعدت مؤخرا بين بروكسل وبكين، لا سيما فيما يتعلق بليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبى الواقع فى منطقة البلطيق، والتى تستهدفها الصين بقيود تجارية واقتصادية على خلفية موقفها من تايوان.

كما لفتت إلى أن القمة ستنعقد فى ظل تعزيز للعلاقات بين الصين وروسيا، والتى تعتبر أوروبا أنها تشكّل حاليا أكبر تهديد لأمنها منذ انتهاء الحرب الباردة، بسبب تصعيدها العسكرى على الحدود مع أوكرانيا وسط مخاوف من غزو الجيش الروسى لها خلال الأيام المقبلة، وهو ما تنفى موسكو اعتزامها تنفيذه.

ويُبدى كثيرون فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وفقا لـ"بوليتيكو"، مخاوفهم إزاء التركيز بشكل كبير على التنافس المنهجى مع الصين، آملين فى منح الشراكة بين الجانبين تركيزا أكبر.

ورغم عدم تحديد ملامح جدول أعمال القمة بعد، لكن من المرجح أن يتناول الجانبان خلالها التدابير الصينية تجاه ليتوانيا، والتى دفعت الاتحاد الأوروبى مؤخرا إلى رفع قضية ضد بكين لدى منظمة التجارة العالمية، ما مثّل تدهورا جديدا فى العلاقات بين الطرفين.

ومن المنتظر كذلك أن تناقش القمة الاتفاقية الشاملة حول الاستثمار، والتى أقرها قادة الجانبان، نهاية العام 2020، لكنها "جُمّدت" بعد فرض الحكومة الصينية عقوبات على أعضاء بالبرلمان الأوروبى، العام الماضى، ردا على عقوبات أوروبية استهدفت مسئولين فى إقليم شينجيانج الصينى، بدعوى تورطهم فى الاحتجاز الجماعى لأفراد أقلية الإيجور المسلمة، بحسب المجلة.

ويُمثّل ملف التغير المناخى أحد موضوعات النقاش المحتملة الأخرى خلال القمة، حيث تنتظر أوروبا أن تبحث الصين اتخاذ تدابير محددة -خصوصا فيما يخص استخدام الفحم كمصدر للطاقة- لتحقيق بعض الأهداف التى تعهّدت بالعمل على تحقيها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ، الذى عُقد فى نوفمبر الماضى.