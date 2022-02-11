عاجل.. الولايات المتحدة تعتزم إرسال 3 آلاف جندى إضافى إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتزم إرسال 3 آلاف جندى إضافى إلى بولندا، على خلفية الأزمة المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا.





وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس الخميس، أن حوالى 350 جنديا بريطانيا إضافيا وصلوا إلى بولندا. وقال جونسون فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى ماتيوس مورافيسكى يجب أن نعمل معا حاليا للتوصل إلى هدنة وإقناع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببدء خفض التصعيد، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس. بدروه دعا رئيس وزراء بولندا إلى الوحدة الأوروبية فى مواجهة الأزمة الأوكرانية، وشكر جونسون على "دوره النشط" فى هذا المجال. وكان جونسون زار بروكسل صباح الخميس، وسيلتقى أيضا الرئيس البولندى أندريه دودا ويقوم بزيارة الجنود البريطانيين المنتشرين فى هذا البلد.

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