عاجل-تراجع الأسهم الأمريكية وقفزة فى أسعار النفط بسبب القلق من غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، عن وكالة الأنباء الفرنسية، نبأ عاجل يفيد بتراجع الأسهم الأمريكية بسبب القلق من الغزو الروسى لأوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، عن وكالة الأنباء الفرنسية، نبأ عاجل يفيد بتراجع الأسهم الأمريكية بسبب القلق من الغزو الروسى لأوكرانيا. كما أشارت الوكالة الفرنسية، إلى أن أسعار النفط قفزت بسبب المخاوف من الغزو الروسى.

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