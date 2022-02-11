عاجل- الإليزيه: ماكرون وبوتين يتحدثان حول أزمة أوكرانيا ظهر غد السبت

جدة - نرمين السيد - أعلن الإليزيه، مساء اليوم الجمعة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيتحدث مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين ظهر غد السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التى يريد الغربيون حلها "بالوسائل الدبلوماسية والحوار".





وقالت الرئاسة الفرنسية إن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألمانى أولاف شولتز "أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. فى وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفى التابع للحكومة الألمانية، أن قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا قد ناقشوا الوضع حول أوكرانيا. وجاء فى بيان المكتب الصحفى على تويتر :"الحلفاء ملتزمون بالفرض الجماعى لعقوبات سريعة وهامة على روسيا فى حالة حدوث المزيد من الانتهاكات لوحدة أراضى وسيادة أوكرانيا. وتهدف جميع الجهود الدبلوماسية إلى إقناع موسكو بوقف التصعيد. ومن المهم منع حدوث حرب فى أوروبا". وشارك فى المحادثات المستشار الألمانى أولاف شولتز والرئيس الأمريكى جو بايدن، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

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