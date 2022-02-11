مقتل 8 على الأقل برصاص الشرطة البرازيلية فى ريو دى جانيرو

جدة - نرمين السيد - ووقعت العملية التى شنتها الشرطة فجرا- فى منطقة فيلا كروزيرو فافيلا بالمدينة، بحسب وكالة "رويترز".
ووفقا للشرطة، فإن شيكو بينتو كان جزءا من أكبر منظمة إجرامية فى ريو، وكان مختبئا فى فيلا كروزيرو بعد أن فر من مدينة جاكاريزينيو.
وقالت الشرطة إن القتلى الثمانية أعضاء فى عصابة تهريب المخدرات، لافتة إلى أنها ضبطت خلال المداهمة عددا كبيرا من البنادق والقنابل اليدوية والمخدرات.
تركت الطلقات التى أطلقت خلال العملية سكان فيلا كروزيرو غير قادرين على مغادرة منازلهم، وأغلقت مرافق الرعاية الصحية والمدارس المجاورة خلال تبادل إطلاق النار.
ستزيد هذه العملية من انتقادات جماعات حقوق الإنسان التى تتهم شرطة ريو باستخدام القوة المفرطة والقتل فى كثير من الأحيان، فى ظل أن الغالبية العظمى من ضحايا الشرطة هم من الرجال السود.
وتأتى العملية بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا فى البرازيل بأنه يتعين على حكومة ولاية ريو دى جانيرو التوصل إلى خطة فى مدة لا تزيد عن 90 يوما لتقليل عدد القتلى المرتبطين بغارات الشرطة فى الولاية، خاصة فى المناطق الفقيرة.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، قُتل 6 أشخاص برصاص الشرطة خلال عملية فى منطقة بايكسادا فلومينينسى، بينما قُتل 29 شخصا فى عام 2021 خلال مداهمة فى حى جاكاريزينيو.
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